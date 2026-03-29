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Konkurrenz aus der Türkei

Manchester United prüft Transfer von Kadıoğlu

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 29 März, 2026 11:59
Manchester United prüft Transfer von Kadıoğlu

Manchester United sondiert offenbar den Markt nach Verstärkungen auf der linken Abwehrseite und hat dabei Ferdi Kadıoğlu ins Visier genommen. Laut „Fanatik“ steht der türkische Nationalspieler von Brighton & Hove Albion auf der Shortlist der Red Devils für den kommenden Transfersommer.

Der 26-Jährige ist seit seinem Wechsel im August 2024 fester Bestandteil der Brighton-Defensive und kommt in der laufenden Premier-League-Saison auf 30 Einsätze. Auch international bringt Kadıoğlu Erfahrung mit, nachdem er bislang 29 Länderspiele für die Türkei absolviert und dabei zwei Tore erzielt hat. Sein Vertrag bei den Seagulls läuft noch bis Juni 2028.

Neben dem Interesse aus England sollen auch mehrere türkische Topklubs die Situation beobachten. Sowohl Beşiktaş als auch Fenerbahçe werden mit dem vielseitigen Aussenverteidiger in Verbindung gebracht. Sein Marktwert liegt aktuell bei rund 30 Millionen Euro.

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