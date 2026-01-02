SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Wechsel fix

Rückkehr von Pascal Gross in die Premier League perfekt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Januar, 2026 17:37
Mittelfeldspieler Pascal Gross verlässt Borussia Dortmund definitiv und kehrt in die Premier League zu Brihgton & Hove Albion zurück.

Die beiden Klubs bestätigen den Transfer des 34-Jährigen am Freitagabend offiziell. Für Gross fliesst eine Ablöse in Höhe von 3 Mio. Euro. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Für den Spielmacher geht es somit nach zweieinhalb Jahren beim BVB wieder zurück zu seinem vorherigen Verein, wo er insgesamt bereits während sieben Jahren spielte. Zu seinem Abgang aus Dortmund sagt Gross: «Für mich ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen für Borussia Dortmund spielen zu dürfen. Vor allem in unserem Stadion vor der Gelben Wand aufzulaufen, war jedes Mal ein unbeschreibliches Gefühl. Ich möchte mich beim BVB und den verantwortlichen Personen bedanken und wünsche dem Verein mit seinen unglaublichen Fans alles Gute.»

Zuletzt war er beim BVB nicht mehr erste Wahl. Nun hofft er, mit starken Leistungen in Brighton ein Ticket für das deutsche WM-Team erobern zu können.

