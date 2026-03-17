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Für Wechsel im Sommer

Köln-Juwel Said El Mala gibt einem Premier League-Klub den Zuschlag

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 März, 2026 21:27
Köln-Juwel Said El Mala gibt einem Premier League-Klub den Zuschlag

Den deutschen Jungstar Said El Mala zieht es im Sommer auf die Insel.

Wie die «Bild» und die «Sport Bild» berichten, hat der 19-jährige Angreifer Premier Ligist Brighton & Hove Albion nach positiven Gesprächen seiner Eltern mit dem Verein den Zuschlag gegeben. Deutsche Interessenten wie der FC Bayern ziehen derweil den Kürzeren. Eine Ausstiegsklausel exiistiert zwar nicht, Köln ist aber bereit El Mala für eine bestimmte Summe ziehen zu lassen.

Die Rede ist von einem Gesamtpaket in Höhe von 35 Mio. Euro plus Weiterverkaufsbeteiligung. Brighton war bereits im Winter dran, da wollte Köln den Youngster aber noch nicht für die damals gebotene Summe von 30 Mio. Euro ziehen lassen.

Der aktuelle Vertrag des Jung-Nationalspielers läuft bis 2030. Bei Brighton könnte er in fünf Jahren inklusive Sonderzahlungen rund 20 Mio. Euro kassieren. Finanziell wäre es ein Riesenschritt.

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