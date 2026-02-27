Englischer Klub gibt formelles Angebot für Said El Mala ab

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
In der Offensive

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 Februar, 2026 15:43
Der Kölner Senkrechtstarter Said El Mala weckt grosse Begehrlichkeiten im In- und Ausland. Ein englischer Verein geht nun in die Offensive.

Wie Transferexperte Ekrem Konur berichtet, hat Tottenham ein formelles Angebot für den 19-jährigen Stürmer abgegeben. Die Spurs müssen sich allerdings mit grosser Konkurrenz herumschlagen. Manchester City, Manchester United, Brighton, Barcelona, Paris St. Germain, Inter Mailand und vor allem auch der FC Bayern beobachten die Situation rund um El Mala sehr genau.

Es wird erwartet, dass sich dieser im Sommer einem der interessierten Topklubs anschliessen wird, auch wenn sein Vertrag in Köln noch bis 2030 läuft. El Mala wurde zuletzt auch erstmals für die deutsche Nationalmannschaft aufgeboten. Für Köln hat er in dieser Saison in bislang 23 Bundesligaspielen acht Treffer erzielt.

