SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ist bereit

Real hat über Mbappé-Einsatz gegen die Bayern entschieden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 April, 2026 19:03
Real hat über Mbappé-Einsatz gegen die Bayern entschieden

Der französische Angreifer Kylian Mbappé steht Real Madrid für die Partie beim FC Bayern am Mittwochabend zur Verfügung.

Der 27-Jährige zog sich beim enttäuschenden 1:1-Remis gegen Girona eine Platzwunde zu und fehlte deshalb am Sonntag im Training. Er musste sogar mit drei Stichen genäht werden. Montags konnte Mbappé die reguläre Einheit mit der Mannschaft jedoch wieder mitmachen.

Laut «as» wird er definitiv im Aufgebot für die Partie in der Allianz Arena stehen. Trainer Alvaro Arbeloa wird voraussichtlich ganz normal auf den Angreifer zählen und diesen auch von Beginn weg einsetzen können.

Im Hinspiel erzielte Mbappé bei der 1:2-Niederlage den einzigen Treffer der Madrilenen.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Ist bereit

Real hat über Mbappé-Einsatz gegen die Bayern entschieden

13.04.2026 - 19:03
So ist die Ansprache

Einzigartige Einblicke in die Arbeit von Bayern-Coach Vincent Kompany

13.04.2026 - 17:54
Es gibt Interessenten

Rafael Leão: Nie war es einfacher, Milan von einem Verkauf zu überzeugen

13.04.2026 - 17:29
Kein Thema

Die Bayern beschäftigen sich nicht konkret mit Phil Foden

13.04.2026 - 10:00
Bei Klassenerhalt

Die Bayern könnten Bara Sapoko Ndiaye im Sommer bei GC parken

12.04.2026 - 20:57
Topklubs jagen Monga

Bayern mischt im Rennen um Leicester-Talent mit

12.04.2026 - 18:48
Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro

Bayern beobachtet polnisches Talent vom FC Porto

12.04.2026 - 18:19
Nach BVB-Verlängerung

Pikantes Gerücht über Bayern-Klausel bei Nico Schlotterbeck

11.04.2026 - 11:40
Transfer im Sommer?

FC Bayern lässt bei Anthony Gordon nicht locker – und bekommt Feedback

11.04.2026 - 09:59
War über der Schmerzgrenze

Kompany über Harry Kane: Ein heikles Detail zum Fitness-Zustand

10.04.2026 - 13:40