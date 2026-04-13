Real hat über Mbappé-Einsatz gegen die Bayern entschieden

Der französische Angreifer Kylian Mbappé steht Real Madrid für die Partie beim FC Bayern am Mittwochabend zur Verfügung.

Der 27-Jährige zog sich beim enttäuschenden 1:1-Remis gegen Girona eine Platzwunde zu und fehlte deshalb am Sonntag im Training. Er musste sogar mit drei Stichen genäht werden. Montags konnte Mbappé die reguläre Einheit mit der Mannschaft jedoch wieder mitmachen.

Laut «as» wird er definitiv im Aufgebot für die Partie in der Allianz Arena stehen. Trainer Alvaro Arbeloa wird voraussichtlich ganz normal auf den Angreifer zählen und diesen auch von Beginn weg einsetzen können.

Im Hinspiel erzielte Mbappé bei der 1:2-Niederlage den einzigen Treffer der Madrilenen.