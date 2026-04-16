Vorteil Bayern: Newcastle stellt Anthony Gordon zum Verkauf frei

Der englische Flügelstürmer Anthony Gordon ist ein Kandidat beim FC Bayern (4-4-2.ch berichtete). Die Bayern erhalten von der Insel jetzt positive Signale.

Newcastle ist im Sommer nämlich bereit, sich von seinem 25-jährigen Angreifer zu trennen, wie «indykaila News» berichtet. Ein Verkauf des englischen Nationalspielers ist für die Magpies trotz langfristigem Vertrag bis 2030 denkbar. Gordon stiess vor etwas mehr als drei Jahren für mehr als 45 Mio. Euro Ablöse von seinem Stammklub Everton nach Newcastle und ist dort längst zur spielbestimmenden Figur avanciert. In der aktuellen Spielzeit steht er bei 17 Toren in 46 Pflichtspielen.

Die Münchner haben dem Vernehmen nach bereits Kontakt zum Umfeld des Spielers geknöpft. Dieser zeigt zunächst durchaus Interesse an einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister und will sich diese Option auf jeden Fall offen halten. Auch englische Klubs wie Liverpool sollen anklopfen.

Die «BBC» berichtet nun allerdings, dass Newcastle wie erwähnt zum Verkauf bereit ist, allerdings erst ab einer Ablöse in Höhe von 80 Mio. Euro. Sollte der Premier Ligist die Forderung nicht senken, könnten die Bayern raus sein.