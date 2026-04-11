FC Bayern lässt bei Anthony Gordon nicht locker – und bekommt Feedback

Anthony Gordon steht angeblich weiterhin beim FC Bayern auf der Liste. Ein erfolgreiches Werben scheint aus Münchner Sicht aber nicht möglich.

Der FC Bayern ist offenbar weiterhin darum bemüht, einen allfälligen Transfer von Anthony Gordon (25) einzufädeln. Laut dem Journalisten Sacha Tavolieri hat der deutsche Rekordmeister Kontakt zur Spielerseite aufgenommen.

Gordon würde sich die Option eines Wechsels zu den Bayern offenhalten. Newcastle United, an das der linke Flügelstürmer noch bis 2030 gebunden ist, schliesse einen Transfer für den Sommer allerdings aus.

Gordon spielt eine fantastische Saison und kommt in 45 Pflichtspielen auf 22 direkte Torbeteiligungen. Newcastles Ligakonkurrent Arsenal soll sich ausserdem mit dem aktuellen englischen Nationalspieler befassen.

Newcastle-Trainer Eddie Howe kommentierte bereits vor einigen Wochen die anhaltenden Gordon-Gerüchte: «Wie immer in dieser Zeit gibt es Gerüchte und Spekulationen. Ich sehe 90 Prozent davon nicht. Das gehört zum Leben eines Spitzenspielers dazu. Man muss es aus dem Kopf verbannen, um sich auf den Fussball zu konzentrieren. Es gibt keine Zeit für Ablenkungen.»