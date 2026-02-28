SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Deal für 85 Millionen?

Arsenal interessiert: Newcastle kommentiert Gerüchte um Anthony Gordon

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 28 Februar, 2026 15:40
Arsenal soll der Hauptinteressent für Anthony Gordon sein. Newcastle United hat mittlerweile zu den anhaltenden Gerüchten Stellung genommen.

Eddie Howe wurde an der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Premier League gegen Everton (Samstag, 16 Uhr) dazu befragt, ob ihn die andauernden Wechselgerüchte über Anthony Gordon ablenken würden.

«Nur wenn man darüber liest», antwortete der Trainer. «Wie immer in dieser Zeit gibt es Gerüchte und Spekulationen. Ich sehe 90 Prozent davon nicht. Das gehört zum Leben eines Spitzenspielers dazu. Man muss es aus dem Kopf verbannen, um sich auf den Fussball zu konzentrieren. Es gibt keine Zeit für Ablenkungen.»

Gordon gehört bei Newcastle zu den Schlüsselspielern, was ihn bei anderen Klubs auf den Einkaufszettel spült. Arsenal will den Flügelstürmer im Sommer angeblich unbedingt unter Vertrag nehmen, Newcastle stellt sich eine Ablöse von etwa 85 Millionen Euro vor.

Nach neuesten Erkenntnissen ist Gordons Vertrag noch bis 2030 datiert, vonseiten Newcastles besteht also keine Eile für einen allfälligen Verkauf. Gordon kommt in dieser Saison bisher auf 19 direkte Torbeteiligungen in 38 Pflichtspielen.

