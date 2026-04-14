Ein Bayern-Profi soll dank Spalletti zurück in die Serie A

Juve-Coach Luciano Spalletti hat für die kommende Saison einen Wunschspieler im Blick, der zurzeit beim FC Bayern spielt, aber die Serie A bereits bestens kennt. Es geht um Abwehrspieler Min-jae Kim.

Der 29-jährige Südkoreaner führt beim FC Bayern ein eher unscheinbares Leben: Er ist nicht erste Wahl, kommt aber insbesondere in der Bundesliga dennoch sehr regelmässig zum Einsatz und präsentiert sich in den vergangenen Wochen sehr stabil und zuverlässig. Während Bayern-Coach in den Spitzenspielen und insbesondere in der Champions League auf das Duo Jonathan Tah & Dayot Upamecano vertraut, erhält Kim im Ligabetrieb fast immer den Vorzug vor einem der beiden genannten Profis – wohl auch aus Gründen der Belastungssteuerung.

Juve-Coach Spalletti gefällt der Bayern-Profi sehr: Dieser lief vor seiner Zeit in München in der Saison 2022/23 bereits in der Serie A auf – und zwar für Napoli, das damals von Spalletti gecoacht wurde. Die beiden feierten gemeinsam sogar den Meistertitel.

Nun fordert der Turiner Trainer die Klubbosse laut italienischen Medienberichten dazu auf, den Abwehrspieler für sein Team zu verpflichten. Ein Unterfangen, das möglich, aber wohl auch teuer ist. Kim gilt bei den Münchnern nicht als unverkäuflich. Der Nationalspieler steht allerdings noch bis 2028 unter Vertrag. Berichten zufolge sind mindestens 15 Mio. Euro Ablöse nötig.