SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bereits im Sommer

Ein Bayern-Profi soll dank Spalletti zurück in die Serie A

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 14 April, 2026 14:10
Ein Bayern-Profi soll dank Spalletti zurück in die Serie A

Juve-Coach Luciano Spalletti hat für die kommende Saison einen Wunschspieler im Blick, der zurzeit beim FC Bayern spielt, aber die Serie A bereits bestens kennt. Es geht um Abwehrspieler Min-jae Kim.

Der 29-jährige Südkoreaner führt beim FC Bayern ein eher unscheinbares Leben: Er ist nicht erste Wahl, kommt aber insbesondere in der Bundesliga dennoch sehr regelmässig zum Einsatz und präsentiert sich in den vergangenen Wochen sehr stabil und zuverlässig. Während Bayern-Coach in den Spitzenspielen und insbesondere in der Champions League auf das Duo Jonathan Tah & Dayot Upamecano vertraut, erhält Kim im Ligabetrieb fast immer den Vorzug vor einem der beiden genannten Profis – wohl auch aus Gründen der Belastungssteuerung.

Juve-Coach Spalletti gefällt der Bayern-Profi sehr: Dieser lief vor seiner Zeit in München in der Saison 2022/23 bereits in der Serie A auf – und zwar für Napoli, das damals von Spalletti gecoacht wurde. Die beiden feierten gemeinsam sogar den Meistertitel.

Nun fordert der Turiner Trainer die Klubbosse laut italienischen Medienberichten dazu auf, den Abwehrspieler für sein Team zu verpflichten. Ein Unterfangen, das möglich, aber wohl auch teuer ist. Kim gilt bei den Münchnern nicht als unverkäuflich. Der Nationalspieler steht allerdings noch bis 2028 unter Vertrag. Berichten zufolge sind mindestens 15 Mio. Euro Ablöse nötig.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Bereits im Sommer

Ein Bayern-Profi soll dank Spalletti zurück in die Serie A

14.04.2026 - 14:10
Mega-Villa

Harry Kane lässt sich in England für 23 Millionen Mini-Buckingham Palace bauen

14.04.2026 - 10:28
Ist bereit

Real hat über Mbappé-Einsatz gegen die Bayern entschieden

13.04.2026 - 19:03
So ist die Ansprache

Einzigartige Einblicke in die Arbeit von Bayern-Coach Vincent Kompany

13.04.2026 - 17:54
Es gibt Interessenten

Rafael Leão: Nie war es einfacher, Milan von einem Verkauf zu überzeugen

13.04.2026 - 17:29
Kein Thema

Die Bayern beschäftigen sich nicht konkret mit Phil Foden

13.04.2026 - 10:00
Bei Klassenerhalt

Die Bayern könnten Bara Sapoko Ndiaye im Sommer bei GC parken

12.04.2026 - 20:57
Topklubs jagen Monga

Bayern mischt im Rennen um Leicester-Talent mit

12.04.2026 - 18:48
Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro

Bayern beobachtet polnisches Talent vom FC Porto

12.04.2026 - 18:19
Nach BVB-Verlängerung

Pikantes Gerücht über Bayern-Klausel bei Nico Schlotterbeck

11.04.2026 - 11:40