Bayern beobachtet polnisches Talent vom FC Porto

Der FC Bayern München hat offenbar ein Auge auf Oskar Pietuszewski geworfen. Der 17-jährige Flügelspieler, der erst im Winter für rund zehn Millionen Euro von Jagiellonia Białystok zum FC Porto gewechselt ist, zählt zu den vielversprechenden Nachwuchstalenten Europas und wird von mehreren Topklubs beobachtet.

Auch in München verfolgt man seine Entwicklung aufmerksam, ohne bislang konkrete Schritte einzuleiten. Experten gehen davon aus, dass Pietuszewski aktuell eher Teil einer grösseren Scoutingliste ist. Eine mögliche Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro wird derzeit als unrealistisch eingeschätzt.

Sportlich konnte der junge Pole bereits auf sich aufmerksam machen. In der laufenden Saison sammelte er sowohl in Polen als auch in Portugal Spielpraxis und überzeugte mit mehreren Torbeteiligungen. Zudem hat er bereits zwei Einsätze für die polnische Nationalmannschaft absolviert. Sein Vertrag in Porto läuft noch bis 2029, während sein Marktwert aktuell bei rund 20 Millionen Euro liegt.