Manuel Neuer liefert Update zu seinem Karriereende

Noch immer ist unklar, ob Bayern-Goalie Manuel Neuer seine Karriere über diese Saison hinaus fortsetzt. Der 40-Jährige will sich möglichst rasch entscheiden. Final hat er bislang noch nicht darüber befunden, ob es weitergeht.

Der Keeper spricht vor dem Rückspiel des Champions League-Viertelfinals auch über seine persönliche Zukunft. Neuer lässt einiges durchblicken, verrät aber noch nichts Ultimatives. «Je früher, desto besser, ich möchte eine Entscheidung treffen. Aber ich mache sie nicht von Titeln abhängig. Ideal wäre es, wenn wir alle gewinnen würden», teilt er vor der wichtigen Partie gegen Real mit.

Und weiter: «Ich habe persönlich noch nicht entschieden, aber ich glaube nicht, dass es noch allzu lange dauern wird, bis ich mir ein Herz fasse und eine Entscheidung treffen werde. Und dann wird es natürlich Gespräche mit dem Verein geben.»

Wer ist der beste Goalie?

Neuer wurde von Journalisten auch danach gefragt, wen er denn für den besten Goalie hält. Dieser Frage weicht der Bayern-Profi jedoch wie gewohnt diplomatisch aus: «Das ist schwer zu sagen, je nachdem, von welcher Ära wir sprechen. Es gibt viele Top-Torhüter. Aus den letzten Jahrzehnten gibt es mindestens zehn. Jeder hat einen anderen Stil.»

Der Weltmeister von 2014 bedauert vor allem, dass am Mittwochabend auf der Gegenseite aus verletzungstechnischen Gründen nicht Thibaut Courtois zwischen den Pfosten stehen kann: «Es ist wirklich schade, dass Courtois bei einem Spiel wie diesem fehlt. Aber in der Vergangenheit gab es auch Schmeichel, Oli Kahn, Casillas, Buffon, und es gibt Courtois – es gab definitiv einige sehr, sehr gute Torhüter. Sie hatten alle ihre Verdienste. Es ist schwierig zu sagen, wer der Beste ist.»