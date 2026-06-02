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Marokkaner soll kommen

Der FC Bayern führt intensive Gespräche mit PSV-Profi Ismael Saibari

Autor: | Publiziert: 2 Juni, 2026 14:11
Der FC Bayern führt intensive Gespräche mit PSV-Profi Ismael Saibari

Der FC Bayern scheint kurz vor der Verpflichtung des marokkanischen Offensivspielers Ismael Saibari zu stehen.

Wie Fabrizio Romano und «Sky» übereinstimmend berichten, sind die Münchner Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl mit einem Angebot auf den 25-Jährigen zugegangen. Am Montag soll es ein Gespräch zwischen Saibari, Eberl und Trainer Vincent Kompany gegeben haben.

Zwischen Spieler und Klub soll bereits alles klar sein. Die vertraglichen Angelegenheiten könnten rasch geklärt werden. Allerdings gibt es noch längst keine Einigung zwischen den Bayern und der PSV Eindhoven, wo Saibari bis 2029 unter Vertrag steht. Die Münchner haben klare finanzielle Limiten. Kompany würde aber gerne auf den vielseitigen Offensivspieler setzen.

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