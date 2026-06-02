Ex-Profi Yaya Touré übernimmt in Kürze 1. Job als Cheftrainer

Der ehemalige ManCity-Profi Yaya Touré steht kurz vor seinem ersten Engagement als Cheftrainer einer Profimannschaft.

Wie Transferexperte Matteo Moretto berichtet, wird der 43-jährige Ivorer in Kürze bei Slovan Bratislava in der Slowakei anheuern. Für Yaya Touré wird dies der erste Job als Chefcoach sein.

In der Vergangenheit amtete er unter anderem als Co-Trainer seines früheren City-Trainers Roberto Mancini bei Saudi-Arabien. Auch bei Standard Lüttich war er bereits als Co-Trainer tätig. Zudem arbeitete er in der Jugend von Tottenham. Seine Aktivkarriere beendete Touré Anfang 2020.