Der FC Basel schafft wieder keinen Sieg gegen Slovan

Der FC Basel kommt auch im dritten Vergleich gegen Slovan Bratislava in dieser Saison zu keinem Vollerfolg. Die Partie im Conference League-Achtelfinal im heimischen St. Jakob-Park endet 2:2.

Insgesamt hat der FCB mehr Spielanteile und geht auch zweimal in Führung, am Ende beginnt in der kommenden Woche in der Slowakei aber wieder alles bei Null. Die formstarken Stürmer Zeki Amdouni (5. Minute) und Andi Zeqiri (40.) heissen die Torschützen auf Basler Seite. Bei den Slowaken sind Jurij Medvedev (17.) und Malik Abubakari (70.) erfolgreich. Klar bester Mann bei den Gästen ist aber Spielmacher Vladimir Weiss, der zweimal die Vorarbeit zu den Toren liefert.

Bereits vor dem zweiten Gegentreffer im zweiten Umgang bauen die Bebbi stark ab und kommen offensiv bis auf einen Pfosten-Kopfball kurz vor Spielende von Amdouni kaum noch zu echten Chancen. In der kommenden Woche ist für ein Weiterkommen dringend eine Leistungssteigerung notwendig. Zudem muss sich auch die Defensive steigern, die Abstimmung stimmt an diesem Abend zu häufig nicht.

psc 9 März, 2023 22:59