FCB gewinnt Penalty-Drama nach Wahnsinns-Comeback

Der FC Basel holt bei Slovan Bratislava einen 0:2-Rückstand nach 17 Minuten auf und steht nach einem Sieg im Penaltyschiessen im Viertelfinale der Conference League.

Einmal mehr beweisen die Bebbi grosse Moral und schaffen die grosse Wende. Dabei beginnt die Partie denkbar schlecht. Viele Ballverluste, eine ungenügende Absicherung und zu grosse Abstände führen dazu, dass Slovan durch einen Doppelschlag bis zur 17. Minute mit 2:0 in Führung geht. Die erste Halbzeit verläuft ganz und gar nicht nach Wunsch der Bebbi, auch wenn offensive Bemühungen bereits sichtbar sind.

Der Start in die zweite Halbzeit ist dann dafür aus Basler Sicht verheissungsvoll: Der an diesem Abend bärenstarke Riccardo Calafiori erzielt nach einer Ablage von Michael Lang in der 53. Minute den 1:2-Anschlusstreffer und bringt die Hoffnung für den Super Ligisten zurück.

Diesem Rückstand laufen die Basler lange hinterher: In der Nachspielzeit ist es schliesslich Zeki Amdouni, der mit einem Distanzschuss und unter gütiger Mithilfe des slowakischen Keepers Adrian Chovan den ersehnten Ausgleich herstellt. Damit steht es wie schon im Hinspiel 2:2.

In der Nachspielzeit ist es weiterhin vornehmlich der FCB, der drückt, aber nicht trifft.

Im Penaltyschiessen avanciert dann Marwin Hitz zum Matchwinner, der gleich die ersten beiden Elfmeter der Slowaken zunichtemacht und so den Weg zum grossen Sieg ebnet.

Damit steht die Mannschaft von Heiko Vogel in der Conference League unter den letzten Acht. Die Auslosung findet am Freitag um 14 Uhr statt. Die möglichen Gegner heissen West Ham, Fiorentina, OGC Nizza, AZ Alkmaar, Anderlecht, KAA Gent und Lech Posen .

psc 16 März, 2023 21:32