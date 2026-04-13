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Die Bayern beschäftigen sich nicht konkret mit Phil Foden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 April, 2026 10:00
Die Bayern beschäftigen sich nicht konkret mit Phil Foden

Entgegen anderslautender Berichte wird der englische Nationalspieler Phil Foden im Sommer definitiv nicht von Manchester City zum FC Bayern wechseln.

Englische Medien brachten den 25-Jährigen zuletzt mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung. Foden erlebt bei ManCity eine schwierige Saison und ist nicht mehr gesetzt. Er könnte trotz gültigem Vertrag bis 2027 eine Luftveränderung anstreben. Die Bayern wären da sicherlich eine interessante Adresse.

Laut «Bild»-Fussballchef Christian Falk wird der Offensivkünstler aber definitiv nicht nach München wechseln. Die Bayern sind im Hinblick auf die kommende Saison zwar auf der Suche nach Verstärkung in der Offensive, allerdings passt das Profil von Foden als spielstarker Angreifer nicht wirklich: Mit Jamal Musiala und Lennart Karl stehen bereits zwei Profis im Aufgebot, die über ähnliche Qualitäten verfügen.

Der Fokus der Bayern liegt vielmehr auf der Suche nach einem Backup für Luis Diaz auf der linken Seite. Dabei hat der Klub auch schon einige Kandidaten ausgemacht: Yan Diomande von RB Leipzig, Oskar Pietuszewski von Porto, Jeremy Monga von Leicester und Anthony Gordon von Newcastle United wurden zuletzt genannt.

Foden muss sich seinerseits wohl anderweitig umsehen. Einen Markt gibt es für ihn weiterhin – obwohl der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel zuletzt sogar seine mögliche WM-Teilnahme infrage gestellt hatte.

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