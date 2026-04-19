Christensen bei Barcelona weiter auf dem Abstellgleis?

Die Zukunft von Andreas Christensen beim FC Barcelona ist weiterhin ungeklärt. Der Vertrag des dänischen Verteidigers läuft am 30. Juni aus, wodurch er bereits seit Januar frei mit anderen Klubs verhandeln darf.

Trotz dieser Situation liegt Christensens Priorität weiterhin auf einem Verbleib in Barcelona. Der Klub hatte ihm eine Verlängerung um ein Jahr mit Option auf eine weitere Saison angeboten – allerdings zu deutlich reduzierten Bezügen. Dieses Angebot lehnte der Innenverteidiger nach längeren Gesprächen zunächst ab.

Dennoch sind die Gespräche nicht beendet. Christensen hat seinen Berater angewiesen, weiter mit dem Verein zu verhandeln, um doch noch eine Einigung zu erzielen. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen, doch der Spieler will alle Optionen prüfen, bevor er den Klub verlässt.