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Bastoni im Blick

Barcelona prüft Tauschlösung mit Torwart-Talent

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 20 April, 2026 18:20
Barcelona prüft Tauschlösung mit Torwart-Talent

Im Werben des FC Barcelona um Alessandro Bastoni zeichnet sich eine mögliche kreative Transferlösung ab. Um die Ablöseforderung von Inter Mailand zu drücken, ziehen die Katalanen offenbar ein Modell in Betracht, bei dem ein Spieler in den Deal integriert wird.

Ein Name, der dabei kursiert, ist Áron Yaakobishvili. Der ungarische Torhüter, Jahrgang 2006, gehört zwar Barcelona, sammelt derzeit aber Spielpraxis auf Leihbasis bei FC Andorra in der zweiten spanischen Liga. Sein Profil könnte für Inter durchaus interessant sein.

Hintergrund: Die Mailänder halten Ausschau nach einer langfristigen Lösung zwischen den Pfosten. Ein junges Talent wie Yaakobishvili würde in dieses Anforderungsprofil passen und könnte im Rahmen eines möglichen Bastoni-Transfers als Teil der Verhandlungen eine Rolle spielen.

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