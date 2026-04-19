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Barça erwägt Leihe

VfB Stuttgart prüft Bardghji-Verpflichtung

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 19 April, 2026 17:12
VfB Stuttgart prüft Bardghji-Verpflichtung

Real Betis richtet den Blick auf den FC Barcelona und hat dabei unter anderem Roony Bardghji ins Visier genommen. Der 20-jährige Flügelspieler gehört zu den Kandidaten, die den Klub im Sommer vorübergehend verlassen könnten, um mehr Spielpraxis zu sammeln.

In Barcelona wird aktuell über eine Leihe nachgedacht, die eine Kaufoption beinhalten könnte. Hintergrund ist die begrenzte Einsatzzeit des schwedischen Nationalspielers, der sich bislang nicht dauerhaft im Team etablieren konnte. Ein Wechsel zu Betis könnte ihm die gewünschte Entwicklung ermöglichen.

Allerdings ist das Interesse gross: Neben Betis beobachten auch Juventus Turin, die AS Monaco und der VfB Stuttgart die Situation. Bardghji kommt in dieser Saison auf 16 LaLiga-Einsätze mit einem Tor und einer Vorlage. Sein Marktwert wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt, wobei in der Vergangenheit sogar deutlich höhere Angebote im Raum standen.

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