Ein marokkanischer Fixstarter verpasst die WM

Marokko muss an der WM auf seinen Flügelstürmer Abde Ezzalzouli verzichten.

Der 24-Jährige zog sich beim 1:1-Remis gegen Norwegen laut «Foot Mercato» eine Verstauchung am Innenband des Kniegelenks zu und fällt rund vier Wochen aus. Für die WM steht er nicht zur Verfügung.

Es ist ein happiger Rückschlag für Marokko, wäre der Betis-Profi doch als Fixstarter eingeplant gewesen. Ezzalzouli blickt im Klub auf eine hervorragende Saison (28 Torbeteiligungen in 43 Spielen) zurück und war bis zu seiner Blessur voll im Saft.