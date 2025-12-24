Lionel Messi holt den nächsten Kumpel zu Inter Miami

Lionel Messi hat die Mannschaft von Inter Miami bereits mit diversen Kumpels bestückt. Der Argentinier hat mit Giovani Lo Celsco nun den nächsten Buddy im Visier, der den Weg nach Florida finden soll.

Für den argentinischen Landsmann von Messi hat Inter Miami gemäss Transferexperte Ekrem Konur bereits sein Interesse deponiert. Der 29-jährige Spielmacher läuft derzeit für Real Betis in Spanien auf. Die Andalusier sollen rund 15 Mio. Euro für den 65-fachen Nationalspieler fordern.

Messi und Lo Celso kennen sich aus der Albiceleste bestens und wollen im kommenden Jahr gemeinsam den WM-Titel gewinnen. Auch klubtechnisch könnten sie bald gemeinsame Sache machen. Der Vertrag von Lo Celso bei Betis läuft aktuell allerdings noch bis 2028. In trockenen Tüchern ist sein Wechsel in die MLS noch nicht. Am Spieler selbst soll es jedoch nicht scheitern: Er möchte gerne mit Messi zusammenspielen und würde den Transfer begrüssen.