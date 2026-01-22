SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Unter anderem Nizza

Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez wird französischen Klubs angeboten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 Januar, 2026 16:56
Der Schweizer Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez könnte Betis noch in dieser Transferperiode verlassen.

Die Andalusier möchten den 33-jährigen Routinier angeblich von der Gehaltsliste streichen. Laut «Foot Mercato» wird er nun mehreren französischen Klubs angeboten, darunter etwa die OGC Nizza. Als Ablöse für den Linksverteidiger wären lediglich 1 bis 2 Mio. Euro vonnöten. Der Vertag von Rodriguez läuft zum Saisonende aus.

In Sevilla spielt er seit Sommer 2024. In der aktuellen Saison kommt er bislang auf 20 Pflichtspiele. Er pendelt ein wenig zwischen dem Platz und der Ersatzbank, wobei er einige Spiele über 90 Minuten aufweist. Regelmässige Spielpraxis wäre wichtig, da er seinen Stammplatz in der Schweizer Nati im Hinblick auf die Wm keinesfalls verlieren möchte.

