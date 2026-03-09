Ein La Liga-Klub versucht es im Sommer erneut bei BVB-Stürmer Fabio Silva

Fabio Silva wechselte erst im vergangenen Sommer für mehr als 20 Mio. Euro von Wolverhampton zu Borussia Dortmund. Seine dortigen Leistungen sind etwas inkonstant. Dies hält einen La Liga-Klub jedoch nicht ab, sich schon wieder um den 23-jährigen Portugiesen zu bemühen.

Es geht um Real Betis, das Fabio Silva bereits im Winter verpflichten wollte. Die Andalusier bleiben laut «Estadio Deportivo» dran und werden auch im Sommer wieder eine Transferoffensive starten.

Anfang des Jahres versuchte es Betis mit einer Leihe mit Kaufoption. Der BVB winkte jedoch ab, auch wenn Silva bis dahin kein Stammspieler war. In der Folge erhielt dieser jedoch mehr Einsatzgelegenheiten und wusste auch vermehrt zu überzeugen. Zuletzt stand er regelmässig auf dem Platz. Dennoch ist seine Ausbeute mit nur einem Treffer aus 19 Bundesligaspielen weiterhin enttäuschend. Betis bringt dies nicht vom gefassten Plan ab.

Der Angreifer steht in Dortmund bis 2030 unter Vertrag. Bislang winkten die Klubbosse bei einem raschen Abgang des erst im letzten Sommer verpflichteten Stürmers stets ab. Im Sommer könnte sich je nach Offertenlage durchaus etwas an der Einstellung ändern.