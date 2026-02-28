SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nati-Verteidiger Ricardo Rodríguez lässt Zukunft offen

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 28 Februar, 2026 12:21
Bei Ricardo Rodríguez ist noch nicht klar, ob er seinen auslaufenden Vertrag bei Real Betis verlängern oder noch mal eine neue Herausforderung annehmen wird.

Ricardo Rodríguez hat offengelassen, ob er seinen bei Real Betis auslaufenden Vertrag verlängern wird. «Ich fühle mich hier sehr wohl und meiner Familie geht es gut, wir fühlen uns hier in Sevilla wohl und werden sehen, was passiert», sagt der 33-Jährige gegenüber «RTV Betis».

Rodríguez spielt seit 2024 für die Andalusier, kam damals ablösefrei von Torino. In der laufenden Saison hat der Nati-Verteidiger in etwa die Hälfte aller Pflichtspiele von Beginn an bestritten und kommt daher auf 1689 Einsatzminuten in 25 Partien.

Im Zuge dessen ist Rodríguez bewusst, dass der Konkurrenzkampf gross ist, macht aber gleichzeitig seine Ambitionen klar: «Ich möchte immer spielen. Letztendlich ist es aber der Trainer, der die Mannschaft aufstellt. Ich muss gut trainieren und meine Sache gut machen, wenn ich zum Einsatz komme. Wie alle anderen möchte auch ich spielen. Der Konkurrenzkampf ist gross, das Niveau ist sehr hoch – und das ist auch für alle wichtig.»

Rodríguez soll zuletzt einigen französischen Klubs angeboten worden sein, zu einem Transfer kam es allerdings nicht. Auch eine Rückkehr in die Schweiz im Sommer scheint man nicht gänzlich ausschliessen zu können.

