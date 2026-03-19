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Griechen wollen Marokkos Nationalspieler Sofyan Amrabat verpflichten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 März, 2026 17:58
Griechen wollen Marokkos Nationalspieler Sofyan Amrabat verpflichten

Der griechische Topklub Olympiakos Piräus zeigt grosses Interesse an Mittelfeldspieler Sofyan Amrabat.

Der 29-jährige Defensivstratege ist in der aktuellen Saison von Fenerbahçe an Betis ausgeliehen und zeigt in Sevilla sehr solide und konstante Leistungen. Gemäss Transferexperte Ekrem Konur möchte Olympiakos den marokkanischen Nationalspieler im Sommer unbedingt unter Vertrag nehmen. Betis verfügt bei Amrabat über keine Kaufoption. Dessen Vertrag in der Türkei läuft noch bis 2028.

Auch ein Verbleib in Spanien ist jedoch möglich. Mit Villarreal zeigt etwa auch ein anderer La Liga-Klub Interesse.

In der Vergangenheit war der Mittelfeldprofi jahrelang in der Serie A tätig. Auch für Manchester United lief er schon auf. Das Engagement auf der Insel war aber eher ein Missverständnis. Im Sommer will Amrabat erst einmal an der WM mit Marokko glänzen. Danach könnte es für ihn zu einem neuen Verein gehen.

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