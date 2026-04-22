Lamine Yamal verletzt sich und droht WM teilweise oder ganz zu verpassen

Schock rund um Barça-Star Lamine Yamal: Der 18-Jährige verletzt sich im Ligaspiel gegen Celta Vigo offenbar schwer am Oberschenkel.

Der 18-Jährige muss kurz vor der Paus ausgewechselt werden, nachdem er in der 40. Minute einen Penalty verwertet und dann zu Boden geht. Am späteren Mittwochabend berichten spanische Medien, dass sich Yamal möglicherweise einen Muskelbündelriss am Oberschenkel zugezogen hat. Wie gravierend die Verletzung tatsächlich ist, steht noch nicht fest. Weitere Untersuchungen folgen am Donnerstag.

Je nach Schwere der Blessur ist die aktuelle Saison von Yamal bei Barça jedoch gelaufen. Auch die WM oder zumindest der Start der WM ab Mitte Juni ist akut gefährdet.

Yamal wird nun sofort die Reha beginnen. Natürlich will er mit Spanien unbedingt an der WM dabei sein.