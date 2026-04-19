SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Gehalt als entscheidender Faktor

Monaco muss für Fati ins finanzielle Risiko gehen

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 19 April, 2026 16:19
Monaco muss für Fati ins finanzielle Risiko gehen

Die AS Monaco möchte Ansu Fati offenbar dauerhaft verpflichten und prüft die Aktivierung der Kaufoption. Diese liegt laut Berichten bei rund elf Millionen Euro, wurde bereits im Leihdeal mit dem FC Barcelona festgelegt und könnte im Sommer gezogen werden.

Allerdings hängt der Transfer massgeblich von den finanziellen Rahmenbedingungen ab. Aktuell beteiligt sich Barcelona noch an Fatis Gehalt, während Monaco etwa die Hälfte seines bisherigen Einkommens übernimmt. Für einen festen Wechsel müsste der Offensivspieler wohl deutliche Gehaltseinbußen akzeptieren – ein zentraler Punkt in den laufenden Gesprächen.

Sportlich spricht vieles für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Fati kommt in dieser Saison auf neun Tore in 25 Einsätzen und fühlt sich offenbar wohl im Team. Auch von Spielerseite besteht grundsätzlich Bereitschaft zu bleiben. In den kommenden Wochen sollen Gespräche mit seinem Umfeld stattfinden, um eine Lösung zu finden. Barcelona hat zudem eine Rückkaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro, die zusätzliche Dynamik in die Personalie bringen könnte.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Mehr entdecken
Einigung mit Spieler

Barcelona kann Wunschspieler wohl nach Spanien locken

20.04.2026 - 10:51
Barça erwägt Leihe

VfB Stuttgart prüft Bardghji-Verpflichtung

19.04.2026 - 17:12
Gehalt als entscheidender Faktor

Monaco muss für Fati ins finanzielle Risiko gehen

19.04.2026 - 16:19
Italien als Option

Juventus träumt von Lewandowski-Verpflichtung

19.04.2026 - 15:49
Unklare Gespräche

Christensen bei Barcelona weiter auf dem Abstellgleis?

19.04.2026 - 09:30
Vertrag läuft aus

Robert Lewandowski mit Barça-Angebot nicht einverstanden

18.04.2026 - 11:56
Ab nächster Saison

Der Schwede Roony Bardghji steht bei Barça vor steilem Aufstieg

17.04.2026 - 13:48
Deco mag ihn

Ein Barça-Transfer rückt für Alejandro Grimaldo in Griffnähe

17.04.2026 - 12:43
Erst nach Saisonende

Hansi Flick wartet mit Unterschrift bei Barça aus zwei Gründen

17.04.2026 - 10:11
Baldiger Abschied

Wojciech Szczesny macht grosse Ankündigung

17.04.2026 - 00:08