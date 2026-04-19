Monaco muss für Fati ins finanzielle Risiko gehen

Die AS Monaco möchte Ansu Fati offenbar dauerhaft verpflichten und prüft die Aktivierung der Kaufoption. Diese liegt laut Berichten bei rund elf Millionen Euro, wurde bereits im Leihdeal mit dem FC Barcelona festgelegt und könnte im Sommer gezogen werden.

Allerdings hängt der Transfer massgeblich von den finanziellen Rahmenbedingungen ab. Aktuell beteiligt sich Barcelona noch an Fatis Gehalt, während Monaco etwa die Hälfte seines bisherigen Einkommens übernimmt. Für einen festen Wechsel müsste der Offensivspieler wohl deutliche Gehaltseinbußen akzeptieren – ein zentraler Punkt in den laufenden Gesprächen.

Sportlich spricht vieles für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Fati kommt in dieser Saison auf neun Tore in 25 Einsätzen und fühlt sich offenbar wohl im Team. Auch von Spielerseite besteht grundsätzlich Bereitschaft zu bleiben. In den kommenden Wochen sollen Gespräche mit seinem Umfeld stattfinden, um eine Lösung zu finden. Barcelona hat zudem eine Rückkaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro, die zusätzliche Dynamik in die Personalie bringen könnte.