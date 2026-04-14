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Mögliches Comeback

2 Bedingungen: Manuel Neuer könnte doch noch an die WM

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 14 April, 2026 20:20
2 Bedingungen: Manuel Neuer könnte doch noch an die WM

Bislang deutete wenig darauf hin, dass Manuel Neuer noch einmal in die deutsche Nationalmannschaft zurückkehrt. Eine Chance gibt es aber doch noch.

Der 40-Jährige hatte in der vergangenen Woche nach seinem sensationellen Auftritt gegen Real Madrid zwar betont, dass das DFB-Thema nicht wieder aufgemacht werden müsse, laut «Bild» gibt es aber doch noch eine Hintertüre für einen Rücktritt vom Rücktritt: Dafür müssten jedoch zwei Bedingungen erfüllt sein. Neuer müsste einerseits topfit bleiben und sich voll bereit fühlen für das Turnier im Sommer und ausserdem müsste er bis Saisonende weiterhin sackstarke Auftritte hinlegen.

Tatsächlich sei es dann möglich, dass Nagelsmann den 40-jährigen Bayern-Profi doch noch an das Turnier nach Mittel- und Nordamerika mitnimmt. Bislang ist Oliver Baumann von Hoffenheim eigentlich als Nummer 1 gesetzt.

Neuer betonte zuletzt in der «Sportschau» zumindest, dass die Gerüchte, wonach sein Verhältnis zu Nagelsmann gestört sei, nicht zutreffen: «Das stimmt ja überhaupt nicht. Wir haben uns damals ausgetauscht, er war mein Trainer gewesen. Ich war ja auch bei der Europameisterschaft Torwart unter ihm gewesen. Wir haben kein schlechtes Verhältnis. Wir haben ein gutes Verhältnis.»

Noch nicht entschieden hat sich Neuer auch, was die Fortsetzung seiner Karriere anbelangt. Am Dienstag betonte er auf der Pressekonferenz vor dem Rückspiel des Champions League-Viertelfinals gegen Real Madrid, dass er noch keinen Entschluss gefasst habe, dies aber bald geschehen könnte.

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