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Gehalt und Transferform

Juve hat bei Bemühungen um Bayern-Verteidiger Min-jae Kim 2 Probleme

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 15 April, 2026 09:28
Juve hat bei Bemühungen um Bayern-Verteidiger Min-jae Kim 2 Probleme

Der südkoreanische Verteidiger Min-jae Kim vom FC Bayern ist bei Juventus zum absoluten Wunschneuzugang für die Defensive avanciert. Hinsichtlich eines Transfers im Sommer gibt es aber zwei grössere Hürden.

Die erste ist das Gehalt des Innenverteidigers: Bei den Münchnern kassiert Kim jährlich rund 12 Mio. Euro. Diese Summe kann Juve nicht zahlen. Der brasilianische Abwehrchef Bremer, der den Klub verlassen und eben durch Kim ersetzt werden könnte, verdient rund 7,5 Mio. Euro pro Jahr. Viel mehr läge nicht drin, auch wenn ein Bremer-Verkauf 40 bis 50 Mio. Euro einbringen könnte.

Eine weitere Schwierigkeit ist, dass Juve Kim nur ausleihen, aber nicht gleich fix verpflichten möchte bzw. könnte. Aus finanziellen Gründen wird dieses Modell bevorzugt. Davon müsste der FC Bayern erst einmal überzeugt werden.

Wie auch Kim von einem Wechsel zu Juve. Hier kommt jedoch Trainer Luciano Spalletti ins Spiel: Dieser arbeitete in der Saison 2022/23 bei Napoli sehr erfolgreich mit dem 28-Jährigen. Gemeinsam gewannen sie den Scudetto. Juve arbeitet weiterhin daran, dass es im Sommer zur Wiedervereinigung kommt.

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