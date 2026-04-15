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Wilde Proteste und

Was Arda Güler getan hat, um nach Abpfiff Rot zu sehen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 15 April, 2026 23:39
Was Arda Güler getan hat, um nach Abpfiff Rot zu sehen

Real Madrid verliert in einem an Dramatik nicht zu überbietenden Rückspiel des Champions League-Viertelfinals beim FC Bayern 3:4. Arda Güler hätte als Doppeltorschütze zum gorssen Helden des Abends werden können. Stattdessen endet der Abend für ihn mit riesigem Frust und einer Roten Karte.

Nach Abpfiff redet der 21-Jährige zunächst immer wieder in scharfem Ton und richtig wütend auf Schiedsrichter Slavko Vinčić ein. Güler und auch viele seiner Real-Kollegen sind über die sehr kleinliche Gelb-Rote Karte gegen Eduardo Camavinga in der 87. Minute erbost. Am Ende übertreibt es der türkische Nationalspieler jedoch: Als sich Vinčić in die Kabine verabschieden will, beleidigt er diesen offenbar verbal. Der Unparteiische zückt die direkte Rote Karte.

Hier der gesamte Verlauf der Proteste im Video:

Güler wird nächste Saison mehrere Spiele in der Königsklasse verpassen. Das Strafmass der UEFA wird noch folgen. Beleidigungen ziehen aber tendenziell lange Sperren nach sich.

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