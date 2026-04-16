Josip Stanisic über Antonio Rüdiger: «Zweimal dasselbe Wort gesagt»

Der FC Bayern hat Real Madrid in einem epochalen Spiel 4:3 geschlagen und zieht ins Champions League-Halbfinale ein. Nach der Partie gibt es von Seiten der Königlichen happige Vorwürfe in Richtung des Unparteiischen Slavko Vinčić und dessen Entscheidung Eduardo Camavinga mit Gelb-Rot vom Platz zu schicken. Auf der anderen Seite erhebt Bayern-Verteidiger Josip Stanisic Vorwürfe gegen Antonio Rüdiger.

Der Real-Profi räumte den kroatischen Verteidiger vor dem 3:2-Führungstreffer der Madrilenen kurz vor der Pause ab, woraufhin dieser zur Pause ausgewechselt werden musste. Das Foulspiel empfand Stanisic durchaus als brutal. Was danach folgte, war für ihn aber noch viel schlimmer, wie er nach der Partie in der Mixed Zone verkündet. «Er hat mich kommen sehen und ist absichtlich auf mich losgegangen. Was dann passierte, als ich am Boden lag, ist inakzeptabel. Er hat zweimal dasselbe Wort zu mir gesagt. Aber Sie können ihn ja selbst fragen, was er gesagt hat. Vielleicht ist er Manns genug, es zuzugeben», so der Bayern-Profi.

Eine ziemlich direkte Aufforderung. Ob Rüdiger dieser nachkommt, ist noch offen.

Letztlich versucht Stanisic auch ein wenig zu beschwichtigen oder zumindest Verständnis zu zeigen – ohne allerdings das Geschehene zu akzeptieren: «Ich nehme es nicht persönlich. So etwas passiert im Eifer des Gefechts. Aber ich finde es nicht akzeptabel.»