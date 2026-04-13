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Queiroz übernimmt

Ghana holt nicht Jogi Löw, sondern Trainer-Veteran für die WM

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 April, 2026 20:57
Ghana holt nicht Jogi Löw, sondern Trainer-Veteran für die WM

Der ghanaische Verband setzt an der WM im Sommer auf den 73-jährigen Portugiesen Carlos Queiroz. Zwischenzeitlich war medial auch Jogi Löw im Gespräch.

Die Wahl fällt nun aber auf Queiroz, der seit 2008 nur noch Nationalteams betreut hat. Seither coachte er in dieser Reihenfolge Portugal, den Iran, Kolumbien, Ägypten, noch einmal den Iran, Katar und bis im März dieses Jahres den Oman.

Den Job in Ghana tritt Queiroz mit sofortiger Wirkung an. Vor vier Jahren scheiterte er mit dem Iran noch in der Gruppenphase.

Der erfahrene Coach tritt die Nachfolge von Otto Addo an, der seinen Posten nach der Testspiel-Niederlage gegen Deutschland räumen musste. In der Folge wurde Jogi Löw als potentieller Nachfolger gehandelt. Allerdings dementierte dieser jeglichen Kontakt zum Verband. Es habe nie eine Kontaktaufnahme gegeben.

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