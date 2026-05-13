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Patrick Rahmen wird nach dem Winti-Abstieg emotional

Autor: | Publiziert: 13 Mai, 2026 09:25
Patrick Rahmen wird nach dem Winti-Abstieg emotional

Nach der 2:3-Niederlage bei den Grasshoppers steht der Abstieg des FC Winterthur aus der Super League nach vier Jahren Ligazugehörigkeit fest. Trainer Patrick Rahmen wird emotional.

Der 57-Jährige hat auf der Schützenwiese im Oktober des vergangenen Jahres in einer bereits ziemlich ausweglosen Situation übernommen und hat mit seiner Mannschaft die Rote Laterne nicht mehr abgeben können, obwohl es auf dem Letzigrund am Dienstagabend lange Zeit sehr gut aussah und die Mannschaft nach einer Stunde mit 2:0 führte. Letztlich hat es für Rahmen und Co. aber nicht gereicht.

Nach dem Abstieg sei es in der Kabine sehr still geworden: «Jeder ist für sich selber enttäuscht», so Rahmen laut «Blick». Und weiter: «Vielleicht besprechen wir nach der Rückkehr auf die Schützenwiese noch kurz etwas.»

Unterstützung der rund 2’300 mitgereisten Winti-Fans gibt es im Letzigrund dennoch. Die Mannschaft wird mit Applaus verabschiedet und bekommt Schals geschenkt.

Rahmen meinte weiter: «Da kam kein böses Wort. An anderen Orten musst du in so einem Moment den Hinterausgang nehmen. Aber nicht in Winterthur. Das ist unglaublich. Es war phänomenal, wie uns unsere Fans unterstützt haben. Wir werden dieser Liga fehlen.»

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