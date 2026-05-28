Der FC Winterthur holt einen altbekannten Goalie zurück

Der FC Winterthur setzt in der kommenden Saison wieder auf den österreichischen Torhüter Markus Kuster.

Der 32-jährige Keeper lief bereits zwischen 2023 und 2025 für die Eulachstädter auf, ehe er sich in Richtung Zypern zu EN Paralimniou verabschiedete. Nach einem Jahr kehrt der Publikumsliebling nun wieder nach Winterthur zurück. Kuster unterschreibt für zwei Jahre bis Sommer 2028.

In der Vergangenheit bestritt er für den FCW 35 Partien in der Super League. Er komplettiert das zurzeit junge Goalieteam der Winterthurer. Sportchef Oliver Kaiser sagt über die Verpflichtung: «Kusti ist mit seiner Routine, seiner Ruhe und seiner absolut professionellen Einstellung die ideale Ergänzung zu unseren jungen Torhütern.»