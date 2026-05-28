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Vincenzo Italiano geht

Nächster Trainerwechsel in der Serie A – diesmal in Bologna

Autor: | Publiziert: 28 Mai, 2026 14:45
Nächster Trainerwechsel in der Serie A – diesmal in Bologna

Das Sesselrücken in der Serie A geht weiter: Bolognas Trainer Vincenzo Italiano wirft nach zwei Jahren hin.

Der Klub teilt mit, dass er der Bitte des 48-jährigen Italieners nachgekommen ist, den eigentlich bis Juni 2027 laufenden Vertrag vorzeitig aufzulösen. Bologna hat die abgelaufene Saison auf dem achten Tabellenplatz beendet und die Europacup-Plätze damit knapp verpasst. Italiano ist seinerseits einer der Top-Kandidaten für die Nachfolge von Antonio Conte bei Napoli.

Wen Bologna an die Seitenlinie holt, ist noch ungewiss. Ebenso die Zukunft des Schweizer Mittelfeldstrategen Remo Freuler, dessen Kontrakt Ende Juni ausläuft.

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