Nati-Star Simon Sohm hat wieder einen neuen Serie A-Klub

Der Schweizer Mittelfeldspieler Simon Sohm verlässt die AC Fiorentina nach nur einem halben Jahr und wechselt innerhalb der Serie A.

Der FC Bologna bestätigt die Ankunft des 24-jährigen Spielmachers. Sohm wird vorerst bis Saisonende an den Klub von Nati-Teamkollege Remo Freuler ausgeliehen. Im Sommer könnte ihn Bologna dank einer Kaufoption fix übernehmen.

Für den früheren FCZ-Junior ist Bologna die dritte Station in Italien: Im Oktober 2020 wechselte er zunächst nach Parma, wo er auch fünf Saisons spielte. Die Fiorentina zahlte für ihn im vergangenen Sommer dann 15 Mio. Euro Ablöse. Nach einem Trainerwechsel spielte Sohm allerdings nicht mehr die erste Geige. Deshalb erfolgt nun auch ein Wechsel. Der Mittelfeldprofi hofft sich auch mit regelmässigen Einsätzen ein Ticket für das Schweizer WM-Team zu sichern.