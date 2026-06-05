Besiktas holt langjährigen Serie A-Coach Vincenzo Italiano

Der türkische Traditionsklub Besiktas scheint sich mit einem italienischen Trainer geeinigt zu haben.

Wie Transferexperte Yagiz Sabuncuoglu berichtet, haben sich die Türken mit Vincenzo Italiano auf einen Zweijahresvertrag verständigt. Der 48-Jährige war zuletzt während zwei Jahren beim FC Bologna beschäftigt, hat sich dort nach der abgelaufenen Spielzeit jedoch verabschiedet, um ein neues Abenteuer anzutreten.

Dieses findet er nun offenbar bei Besiktas. Der Klub hat die vergangene Spielzeit auf dem vierten Tabellenplatz beendet.