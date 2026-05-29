Domenico Tedesco übernimmt als Trainer ein Serie A-Team

Nach seinem Rauswurf bei Fenerbahçe Ende April könnte der deutsch-italienische Trainer Domenico Tedesco im Hinblick auf die neue Saison hin beim Serie A-Klub FC Bologna einsteigen.

Dort hat sich Vincenzo Italiano in dieser Woche verabschiedet. Die Klubverantwortlichen haben bereits reagiert und Tedesco laut Gianluca di Marzio zum favorisierten Erben auserkoren. Tedesco war als Trainer trotz seiner italienischen Wurzeln noch nie dort tätig. Dies könnte sich nun ändern.

Demnach könnte der 40-jährige sogar schon sehr rasch unterschreiben.