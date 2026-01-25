Loïs Openda hat mehrere Möglichkeiten

Der FC Bologna prüft weiterhin hochkarätige Optionen für die Offensive und beobachtet dabei auch die Situation von Loïs Openda. Der belgische Nationalspieler steht derzeit auf Leihbasis von RB Leipzig bei Juventus, wo er bis Juni 2026 unter Vertrag ist.

Ein Winterwechsel gilt als kompliziert, könnte aber Bewegung bekommen, falls sich auf dem Stürmermarkt eine Kettenreaktion ergibt – etwa durch einen Abgang von Youssef En-Nesyri zu Torino. Openda kommt in der laufenden Serie-A-Saison auf 18 Einsätze und ein Tor. Sein Marktwert liegt bei rund 40 Millionen Euro. Die Leihe zu Juventus ist mit einer Kaufverpflichtung ausgestattet, die sich je nach Bedingungen auf 43 bis 51 Millionen Euro beläuft.

Zudem soll ab Sommer 2026 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro greifen. Parallel beobachtet Bologna auch andere Profile für den Angriff, darunter Evan Ferguson. Insgesamt bleibt Openda zwar ein sportlich attraktives, wirtschaftlich aber schwer umsetzbares Szenario.