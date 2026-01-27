Exklusiv: Winterthur arbeitet an Abgang von Nationalspieler

Der Kader des FC Winterthur quillt fast über. Deshalb sind noch einige Abgänge in Planung. Unter anderem soll ein Nationalspieler die Schützenwiese verlassen.

Nach aktueller Hochrechnung umfasst der Kader des FC Winterthur 36 Spieler. Alle können sich nicht an der Mission «Klassenerhalt» in gleichem Masse beteiligen. Und: es gab in dieser Saison ja auch schon einen Trainerwechsel von Uli Forte auf Patrick Rahmen.

Bis zum Ende des laufenden Wintertransferfensters werden auf der Schützenwiese also noch einige personelle Veränderungen erwartet. Nach Informationen von 4-4-2.ch soll unter anderem Marvin Martins den Zürcher Kantonsklub noch verlassen.

Beim Auswärtsspiel am vergangenen Wochenende gegen Lugano (1:4) stand Martins aus bisher unbekannten Gründen nicht im Aufgebot. Der 41-malige Nationalspieler aus Luxemburg wurde erst im zurückliegenden Sommer verpflichtet, da schwang Forte beim Tabellenletzten der Super League noch den Taktstock.

In den Planungen von Rahmen spielt Martins nun offenbar keine Rolle mehr. Dazu sollen zwischen dem 30-Jährigen und Teile seiner spielenden Kollegen nie wirklich eine Symbiose entstanden sein. Und genau der Zusammenhalt ist im Kampf gegen den Abstieg aus der Super League das wichtigste Gut. Alle müssen an einem Strang ziehen.

Winterthur reagierte mit dem ablösefreien Martins-Transfer auf den verletzungsbedingten Ausfall von Stammverteidiger Loïc Lüthi. Martins wurde im laufenden Meisterschaftsbetrieb achtmal in der Startelf eingesetzt und unterschrieb einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres gemeinsames Jahr.