Dortmund prüft Kempf als Schlotterbeck-Alternative

Borussia Dortmund beschäftigt sich offenbar mit einer überraschenden Personalie für die Innenverteidigung. Nach verschiedenen Berichten haben die Schwarz-Gelben konkretes Interesse an Marc-Oliver Kempf. Der 31-Jährige spielte eine starke Saison bei Como und hat sich dadurch wieder in den Fokus mehrerer Vereine gespielt.

Der Hintergrund des Dortmunder Interesses ist klar: Sollte Nico Schlotterbeck den Verein im Sommer verlassen, könnte Kempf als erfahrener Ersatz in Betracht gezogen werden. Nach Schlotterbecks jüngster Verletzung und den anhaltenden Spekulationen um das Interesse von Real Madrid beobachtet der BVB offenbar verschiedene Optionen auf dem Markt. Ein Wechsel dürfte allerdings nicht einfach werden.

Trainer Cesc Fàbregas betrachtet Kempf als wichtigen Bestandteil seines Projekts bei Como. Der Verteidiger gehörte in der vergangenen Serie-A-Saison zu den Leistungsträgern und absolvierte 34 Ligaspiele, in denen ihm vier Tore und eine Vorlage gelangen. Deshalb arbeitet Como derzeit offenbar an einer Vertragsverlängerung. Das aktuelle Arbeitspapier des Deutschen läuft noch bis 2027. Der Verein steht nun vor der Entscheidung, den Vertrag frühzeitig zu verlängern oder bei einem attraktiven Angebot über einen Verkauf nachzudenken.

Neben Dortmund wird auch der FC Bologna als Interessent genannt. Aus Dortmunder Sicht würde Kempf vor allem Erfahrung, Führungsqualität und Serie-A-Routine mitbringen. Allerdings dürfte ein Transfer nur dann wirklich konkret werden, wenn sich die Situation um Schlotterbeck verändert oder der BVB gezielt nach einem zusätzlichen erfahrenen Innenverteidiger sucht.