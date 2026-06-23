Bayer Leverkusen beschäftigt sich mit Matías Soulé

Bayer 04 Leverkusen soll zu den Vereinen gehören, die die Situation von Matías Soulé aufmerksam verfolgen. Laut «Corriere dello Sport» beobachten die Rheinländer den Offensivspieler von AS Rom und sollen bereit sein, bei einer passenden Gelegenheit ein Angebot vorzulegen.

Auch die italienische Journalistin Eleonora Trotta berichtet von konkretem Interesse und erklärt, dass Leverkusen zu den vier Vereinen zählt, die Gespräche rund um den Argentinier führen. Der Hintergrund könnte vor allem auf Seiten der Roma liegen. Die Giallorossi stehen weiterhin unter Druck, finanzielle Vorgaben einzuhalten. Ein Verkauf von Soulé würde laut den Berichten einen Kapitalgewinn von rund 25 Millionen Euro ermöglichen und damit helfen, wichtige Bilanzziele noch vor Monatsende zu erreichen.

Deshalb wird die Personalie intern offenbar nicht aus sportlichen Gründen diskutiert, sondern aus wirtschaftlicher Notwendigkeit. Als mögliche Ablöse werden rund 40 Millionen Euro genannt. Für Leverkusen wäre Soulé ein typischer Transfer der vergangenen Jahre: jung, technisch stark, flexibel einsetzbar und mit erheblichem Entwicklungspotenzial. Der Argentinier kann sowohl auf dem rechten Flügel als auch hinter den Spitzen oder im offensiven Mittelfeld spielen.