Der FC Winterthur wehrt sich gegen die Sperre von Cueni

Der FC Winterthur ist mit den drei Spielsperren, die Mittelfeldspieler Stéphane Cueni (24) nach der Partie gegen Lausanne-Sport (2:1) am vergangenen Wochenende kassiert hat, nicht einverstanden.

Die Zürcher haben bei der Swiss Football League Rekurs eingelegt, wie die Liga mitteilt. Cueni wurde gegen Lausanne in der Nachspielzeit wegen einer Tätlichkeit vom Platz gestellt und im Anschluss für drei Partien aus dem Verkehr gezogen. Die erste Spielsperre gegen Lugano am kommenden Wochenende erfolgt automatisch. Über die zwei weiteren Sperren befindet nun das Rekursgericht.

Cueni hat in Winterthur im defensiven Mittelfeld zuletzt eine wichtige Rolle eigenommen. Trainer Patrick Rahmen muss ihn nun ersetzen.