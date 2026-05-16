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Zweijahresvertrag liegt vor

Schalke kommt Coup mit Sead Kolasinac angeblich immer näher

Autor: | Publiziert: 16 Mai, 2026 11:09
Schalke kommt Coup mit Sead Kolasinac angeblich immer näher

Die Bosnien-Connection beim FC Schalke 04 könnte schon bald prominenten Zuwachs erhalten. Die Verhandlungen mit Sead Kolasinac scheinen zu fruchten.

Gut zwei Wochen ist es her, da kamen erstmalig Gerüchte über eine mögliche Reunion zwischen dem FC Schalke 04 und Sead Kolasinac auf. Diese scheint mittlerweile immer näher zu rücken.

Nach Angaben des Journalisten Nicolò Schira steht Kolasinac sogar kurz vor dem Schalke-Wechsel. Von einem bis 2028 datierten Zweijahresvertrag ist die Rede. Der Vertrag des 32-Jährigen bei Atalanta Bergamo läuft in Kürze aus und wird wohl nicht verlängert.

Kolasinac absolvierte für Schalke in der Vergangenheit bereits über 140 Ernstkämpfe und galt schon während seiner aktiven Zeit in Königsblau als Publikumsliebling.

Spielfit ist der gebürtige Karlsruher allemal. Noch in der vergangenen Woche stand Kolasinac für Atalanta beim 3:2-Auswärtssieg gegen Milan über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

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