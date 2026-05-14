Thuns Erfolgscoach Mauro Lustrinelli steht bei Bundesliga-Klub hoch im Kurs

Der Thuner Erfolgstrainer Mauro Lustrinelli ist auf dem Radar eines Bundesligisten aufgetaucht.

Wie die Berliner Tageszeitung «B.Z.» berichtet, beschäftigt sich Union Berlin bei der Suche nach einem neuen Trainer konkret mit dem 50-jährigen Tessiner. Dies kommt nicht von ungefähr: Die Köpenicker haben mit Urs Fischer einst hervorragende Erfahrungen mit einem Schweizer Trainer gemacht, der in Deutschland zu Beginn noch gänzlich unbekannt war.

Ähnlich verhält es sich nun mit Lustrinelli, der trotz Meistertitel mit Thun – zumindest in der deutschen Öffentlichkeit – noch ein unbeschriebenes Blatt ist.

Unions Geschäftsführer Horst Heldt beschäftigt sich demnach intensiv mit der Personalie. Lustrinelli ist derzeit noch bis 2028 an die Berner Oberländer gebunden. Die Vertragslaufzeit dürfte allerdings kein Hinderungsgrund sein, sollte dem Schweizer ein Bundesliga-Abenteuer winken.