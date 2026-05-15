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"Ist Unsinn"

Bayens Sportvorstand Max Eberl lacht über das Saudi-Gerücht

Autor: | Publiziert: 15 Mai, 2026 12:30
Bayens Sportvorstand Max Eberl lacht über das Saudi-Gerücht

Bayerns Sportvorstand Max Eberl wurde zuletzt medial mit einem möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Über diese Gerüchte kann der 52-Jährige jedoch nur müde lächeln.

Auf einer Pressekonferenz am Freitag wurde der Münchner Sportchef mit den Spekulationen der Zeitung „Arriyadiyah“ konfrontiert, die ihn mit Al-Ittihad in Verbindung gebracht hatte. Eberls Replik folgte prompt: «Ich habe überlegt, mit einem Witz zu antworten, aber ich bin mir nicht sicher, ob das alle verstehen. Ich war einmal in Saudi-Arabien mit der deutschen U18-Nationalmannschaft, das war meine Erfahrung in Saudi-Arabien. Alles andere ist Unsinn. Es wird viel in der Art geschrieben. Aber nein.»

Eberls Vertrag bei den Bayern läuft bis 2027. Bereits ab diesem Sommer könnten erste Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung des Engagements aufgenommen werden. Ein Wechsel des Funktionärs in die Wüste ist vorderhand somit definitiv kein Thema.

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