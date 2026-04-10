Nike gibt peinlichen Fabrikationsfehler bei allen WM-Trikots zu

US-Ausrüster Nike muss nach einem Medienbericht des «Guardian» einräumen, dass sich bei der Produktion der Trikots für die WM ein «kleines Problem» eingeschlichen hat.

Nur zwei Monate vor dem WM-Start kommt der Lapsus ans Tageslicht und wird vom US-Giganten auch eingeräumt. Konkret geht es um eine Beule an der Schulter, die bei den Nationalmannschaftstrikots auffällt. In den sozialen Medien machen sich Fans über den klar ersichtlichen Defekt lustig. Er sorgt dafür, dass die Trikots aussehen als hätten sie Schulterposter, wie sie in den 80er Jahren teilweise getragen wurden.

In einem Statement schreibt Nike: «Während der letzten Länderspielpause haben wir ein kleines Problem bei unseren Nike-Nationaltrikots festgestellt, das vor allem an der Schulternaht auffällt. Die Funktionstüchtigkeit ist davon nicht beeinträchtigt, aber das Gesamtbild entspricht nicht den Erwartungen.»

Korrekturen werden inzwischen getätigt, allerdings sind viele Leibchen schon im Umlauf. Nike schreibt weiter: «Wir sind ein globales Team aus erstklassigen Designern, Kreativen und Visionären, die jeden Tag darüber nachdenken, wie wir innovativ sein, uns selbst herausfordern und Risiken eingehen können, um den schönen Sport voranzubringen. Wir messen uns und unseren Produkten stets an den höchsten Standards, und diese wurden hier nicht erfüllt. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dies für Spieler und Fans wieder in Ordnung zu bringen, denn jedes Trikot sollte die Sorgfalt, Präzision und den Stolz widerspiegeln, die dieser Sport verdient.»

Zu den Nationalmannschaften, die von Nike ausgerüstet werden, zählen unter anderem Brasilien, Frankreich, England, Uruguay und die Gastgeber USA und Kanada.