Sportminister bestätigt: Iran nimmt im Sommer nicht an der WM teil

Angesichts der geopolitischen Lage und der Auseinandersetzung mit den USA und Israel wird Iran definitiv nicht an der Fussball-WM im Sommer teilnehmen.

Dies bestätigt Sportminister Ahmad Donyamal am Mittwoch im iranischen Fernsehen: «Nachdem diese korrupte Regierung unseren Anführer ermordet hat, gibt es für uns keine Voraussetzungen, unter denen wir an der Weltmeisterschaft teilnehmen können.» Und weiter: «Angesichts der bösartigen Massnahmen gegen den Iran wurden uns innerhalb von acht oder neun Monaten zwei Kriege aufgezwungen, bei denen mehrere Tausend unserer Landsleute getötet wurden. Daher haben wir definitiv keine Möglichkeit, auf diese Weise teilzunehmen.»

Die WM findet im Sommer in den USA, Mexiko und in Kanada statt. Iran hatte sich sportlich für das Turnier qualifiziert und hätte die drei Gruppenspiele gegen Belgien, Ägypten und Neuseeland allesamt in den USA ausgetragen.

Die FIFA wird nun entscheiden, wer nachrückt.