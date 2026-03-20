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Superstar ist verletzt

Cristiano Ronaldo verpasst die Länderspiele mit Portugal

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 20 März, 2026 15:42
Cristiano Ronaldo verpasst die Länderspiele mit Portugal

Cristiano Ronaldo steht der portugiesischen Nationalmannschaft in den beiden anstehenden Länderspielen gegen die WM-Gastgeber Mexiko und die USA nicht zur Verfügung.

Der 41-jährige Superstar hatte sich bei seinem Klub Al-Nassr Ende Februar am linken Oberschenkel verletzt. Ronaldo konnte seither nicht mehr spielen und wird dies auch während der Länderspielpause nicht tun.

Im Hinblick auf die WM spielt Ronaldo in Portugal natürlich eine wichtige Rolle. In den Testspielen kommt er nicht zum Einsatz.

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