Keine Reise nach Madrid

Cristiano Ronaldo ist nicht geflüchtet und weilt weiterhin in Saudi-Arabien

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 März, 2026 17:08
Der Privatjet von Cristiano Ronaldo ist zwar am Montagabend von der saudischen Hauptstadt Riad nach Madrid geflogen. Allerdings ohne den Topstar und dessen Familie.

Wegen des Flugs wurde spekuliert, dass der 41-jährige Portugiese aufgrund der politischen Weltlage die Flucht antreten könnte. Dem ist aber (noch) nicht so. Wie Fabrizio Romano berichtet, weilt Ronaldo weiterhin in Riad und lässt sich auf dem Trainingsgelände von Al-Nassr behandeln.

CR7 hatte sich am vergangenen Samstag in einem Ligaspiel eine Verletzung zugezogen. Noch ist nicht klar, wie gravierend diese ist. Aktuell steht Ronaldo Al-Nassr als Spieler zwar nicht zur Verfügung. Die Flucht weg vom Verein und vom Land hat er aber definitiv nicht angetreten.

Keine Reise nach Madrid

Cristiano Ronaldo ist nicht geflüchtet und weilt weiterhin in Saudi-Arabien

3.03.2026 - 17:08
Grosser Schock

Rodrygo hat sich das Kreuzband gerissen und verpasst die WM

3.03.2026 - 15:57
Aufgebot steht im Raum

Super League-Profis Miguel & Nils Reichmuth könnten für Chile spielen

3.03.2026 - 14:45
Privatjet nach Madrid geflogen

Cristiano Ronaldo könnte aus Saudi-Arabien geflohen sein

3.03.2026 - 11:49
Tabellenführer in 3. Liga

Ex-FCB-Coach Timo Schultz bringt den VfL Osnabrück an die Spitze

3.03.2026 - 11:11
Wegen verlorenen Finals

Filipe Luis bei Flamengo nach 8:0-Sieg entlassen

3.03.2026 - 09:50
Grosses Interesse

Ex-St. Gallen-Verteidiger Matej Maglica steht vor Bundesliga-Wechsel

3.03.2026 - 08:58
Spielt in Serbien

Frankfurt bereitet Angebot für Verteidiger Young-woo Seol vor

2.03.2026 - 15:39
Gravierende Verletzung?

Cristiano Ronaldo droht die WM zu verpassen

2.03.2026 - 14:15
Qualitäten sind gefragt

Julian Nagelsmann plant an der WM fix mit Leon Goretzka

2.03.2026 - 09:16