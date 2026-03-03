Cristiano Ronaldo ist nicht geflüchtet und weilt weiterhin in Saudi-Arabien

Der Privatjet von Cristiano Ronaldo ist zwar am Montagabend von der saudischen Hauptstadt Riad nach Madrid geflogen. Allerdings ohne den Topstar und dessen Familie.

Wegen des Flugs wurde spekuliert, dass der 41-jährige Portugiese aufgrund der politischen Weltlage die Flucht antreten könnte. Dem ist aber (noch) nicht so. Wie Fabrizio Romano berichtet, weilt Ronaldo weiterhin in Riad und lässt sich auf dem Trainingsgelände von Al-Nassr behandeln.

CR7 hatte sich am vergangenen Samstag in einem Ligaspiel eine Verletzung zugezogen. Noch ist nicht klar, wie gravierend diese ist. Aktuell steht Ronaldo Al-Nassr als Spieler zwar nicht zur Verfügung. Die Flucht weg vom Verein und vom Land hat er aber definitiv nicht angetreten.